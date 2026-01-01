PhotoMechanics RD-60 W поворотный стол для предметной съемки

Рекомендуемый размер объекта съемки – до 60 см. RD-60 W идеально подходит для 3D-фотосъемки предметов средних размеров. Универсальность, простота использования, регулировка скорости вращения стола, мощный и точный двигатель – делают его удобным профессиональным инструментом для создания 3D-фотографий.
Для получения полного 3D (фотографии с вращением предмета в двух плоскостях) следует использовать стол RD-60 W совместно с автоматическим фотокраном PHM K-100.
Платформа Photomechanics RD-60 Wi-Fi имеет встроенный WiFi-модуль для беспроводного управления 3D-фотосъемкой. Оборудование совместимо с WiFi-передатчиками Canon. Это позволяет получить полностью беспроводную 3D-фотостудию.
Характеристики:
- диаметр, см – 60
- цвет поверхности – белый
- материал предметного стола – ДСП-меламин
- скорость съемки – 36 кадров за 75 секунд (для камер Canon)
- программное обеспечение – Photo3D Studio (включено в стоимость)
- расположение – прямое, в перевернутом работает как вращающийся подвес
- максимальная масса предмета в прямом положении, кг – 40
- максимальная масса предмета в перевернутом положении, кг – 10