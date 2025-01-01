Kupo Baby Offset Arm KS-058 – стальной угловой кронштейн с втулками 16 мм. Может быть использован в качестве небольшого журавля. Рабочая длина – 41,59 см. Вес – 0,7 кг.
Fotokvant SND-LC6008-30 стол 60 см для 3D-съемки со светящейся поверхностью до 100 кг.
Поворотный стол в бюджетном ценовом диапазоне для предметной фотосъемки и 3D-сканирования. Диаметр столешницы - 60 см. Максимальная нагрузка - 100 кг. Изготовлен из пластика. Скорость вращения столешницы - полный оборот от 25 до 60 сек. Имеет отключаемую подсвеченную светодиодную поверность. В комплекте пульт управления.
Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Предназначен для фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки небольших предметов, ювелирных изделий бижутерии и т.д. Может использоваться как со вспышками, так и с мощным постоянным светом. Имеет отключаемую и регулируемую по яркости подсвеченную светодиодную поверность. В комплекте многофункциональный пульт управления. Возможность делать остановки под заданный угол вращения.
Характеристики:
Светодиодный осветитель GreenBean MoonLight 400 LED bi-color.
Круглая, светодиодная панель мощностью 200 Вт, имеет 1280 светодиодов, регулируемую цветовую температуру 3200–5500 К, CRI > 95. Питание от сети или аккумуляторов V-mount.
Страховочный тросик Kupo SW-03, длина - 100 см.
Тросик изготовлен из оцинкованной стальной проволоки и соответствуют стандартам DIN3055 и DIN3060. Является страховочным средством в дополнение к основному креплению. Применяется при монтаже оборудования на подвесные системы.
Стол с вертикальной колонной и двумя осветителями предназначен для предметной и репросъемки. Камера размещается на колонне с возможностью регулирования высоты съемки. Конструкция комплекта позволяет выставить свет в зависимости от особенностей съемки. Можно использовать как с диодными, так и с галогеновыми лампами на цоколе Е27 (в комплект не входят и приобретаются отдельно). Максимальный вес камер для данной установки составляет - 4,5 кг.
KUPO KS-043 Right Angle Baby Wall Plate крепёжная панель
Крепёжная панель 9 см X 5 см с приваренным Г-образным студийным пальцем 5/8'' . 8 крепёжных отверстий предусмотрены для гвоздей или винтов, что даёт возможность закреплять стеновое крепление где угодно. Можно использовать на стене, потолке или на подставках «apple box» - там, где непросто установить стойку для осветительного оборудования или кронштейн-журавль.
Godox XproII F для Fujifilm пульт-радиосинхронизатор
Пульт-радиосинхронизатор для Fujifilm поддерживает автоматический режим TTL, стробоскопический режим, режим синхронизации по второй шторке, высокоскоростную синхронизацию с выдержками до 1/8000с. Оснащен большим ЖК-экраном с интуитивно понятным дисплеем. Дистанция 100 м, частота 2,4 ГГц, 32 канала, 5-16 групп. Функция сканирования для автоматического поиска свободного канала.
Fotokvant BGP-2711-06 Nassau фон бумажный 2.72х11 м голубая лагуна.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-06 размером 2,72х11 м цвет - голубой. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-14 размером 2,72х11 м цвет - желтый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Godox SL300III Bi осветитель светодиодный студийный
Светодиодный биколорный студийный осветитель мощность 330 Вт. Байнет Bowens. Цветовая температура от 2800К до 6500К, 9 встроенных световых эффектов, дистанционное управление, возможность бесшумного режима. Применяется в онлайн-трансляциях, съемках видеороликов и блогов, в кино- и видеопроизводстве, рекламной съемке и т.д.
