Fotokvant
Артикул: MTG-1375

Fotokvant SND-LC6008-30 стол 60 см для 3D-съемки со светящейся поверхностью до 100 кг. 

Поворотный стол в бюджетном ценовом диапазоне для предметной фотосъемки и 3D-сканирования. Диаметр столешницы - 60 см. Максимальная нагрузка - 100 кг. Изготовлен из пластика. Скорость вращения столешницы - полный оборот от 25 до 60 сек. Имеет отключаемую подсвеченную светодиодную поверность. В комплекте  пульт управления. 

Описание

Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Предназначен для фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки небольших предметов, ювелирных изделий бижутерии и т.д. Может использоваться как со вспышками, так и с мощным постоянным светом. Имеет отключаемую и регулируемую по яркости подсвеченную светодиодную поверность. В комплекте  многофункциональный пульт управления. Возможность делать остановки под заданный угол вращения. 

Характеристики:

  • диаметр столешницы - 60 см
  • максимальная нагрузка - 100 кг
  • скорость вращения - от 25 до 60 сек, плавная регулировка
  • подсветка рабочей поверхности - есть, плавная регулировка 
  • входная мощность - 24 Вт
  • материал - пластик
  • Вес без упаковки - 11 кг

