Fotokvant SND-LC6008-30 стол 60 см для 3D-съемки со светящейся поверхностью до 100 кг. 

Арт. DAN-8614

Стол с вертикальной колонной и двумя осветителями предназначен для предметной и репросъемки. Камера размещается на колонне с возможностью регулирования высоты съемки. Конструкция комплекта позволяет выставить свет в зависимости от особенностей съемки. Можно использовать как с диодными, так и с галогеновыми лампами на цоколе Е27 (в комплект не входят и приобретаются отдельно). Максимальный вес камер для данной установки составляет - 4,5 кг.