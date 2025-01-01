images
Fotokvant SM-70-48-ПЛЮС стол с увеличенной грузоподъемностью для 3D-фотосъемки

Артикул: NVF-3165

Fotokvant SM-70-48-ПЛЮС – механический поворотный стол с тормозом и увеличенной грузоподъемностью для предметной фотосъемки и 3D-сканирования в бюджетном ценовом диапазоне. Предназначен для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки, но пока не готов вкладывать значительные средства в оборудование. Нагрузка – до 80 кг (кратковременно до 100 кг). Диаметр диска 70 см. Разметка с разметкой выступами на 48/24 сектора.

Описание

Компактный и удобный стол серии SM представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Металлический поворотный механизм с подшипником и специальным тормозом обеспечивает плавное вращение диска с небольшим усилием, без рывков. Тормоз препятствует самопроизвольному повороту диска при 3D-фотосъемке. Исключается сдвиг или непроизвольный поворот предмета во время фотографирования.

Диск поворотного стола снабжен специальной разметкой с удобными выступами для пальцев, что обеспечивает достаточно высокую скорость фотосъемки, сравнимую с автоматическими поворотными столами. Для установки диска на заданный сектор достаточно совместить пальцем верхний и нижний выступы. В процессе фотосъемки можно поворачивать стол на ощупь, любой рукой и не глядя на разметку, чтобы не отвлекаться от процесса фотографирования.

При необходимости можно фотографировать предметы со вдвое меньшим числом ракурсов на один оборот диска. Для этого выступы под диском сделаны разного цвета. Цвета чередуются попеременно, через один. При съемке с меньшим числом ракурсов используются выступы только одного цвета, другой цвет пропускается.

