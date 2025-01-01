Москва
Fotokvant SF-60-36 – полуавтоматический поворотный стол для 3D-фотосъемки и 3D-сканирования предметов весом до 15 кг (вращение с остановками).
Диаметр диска 60 см. Количество остановок (ракурсов) на оборот – 36/18.
Поворотный стол Fotokvant SF-60-36 представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Диск поворотного стола закреплен на металлическом поворотном венце с подшипником. Вращение диска осуществляется коллекторным мотор-редуктором. Такая конструкция обеспечивает надежность и долгий срок эксплуатации поворотного стола.
Поворотный стол SF-60 работает в полуавтоматическом режиме: после нажатия кнопки «пуск» диск стола плавно поворачивается на следующий ракурс и останавливается, ожидая нового нажатия кнопки – и так далее, до полного оборота. Количество ракурсов фиксированное: 36 или 18 остановки на один оборот. Есть возможность ступенчатой регулировки скорости вращения стола в небольших пределах. Направление вращения диска фотограф задает переключателем направления на корпусе поворотного стола.
