Fotokvant SF-60-36 полуавтоматический поворотный стол для 3D-фотосъемки и 3D-сканирования
Fotokvant
Артикул: NVF-1518

Fotokvant SF-60-36 – полуавтоматический поворотный стол для 3D-фотосъемки и 3D-сканирования предметов весом до 15 кг (вращение с остановками).

Диаметр диска 60 см. Количество остановок (ракурсов) на оборот – 36/18.

Описание

Поворотный стол Fotokvant SF-60-36 представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Диск поворотного стола закреплен на металлическом поворотном венце с подшипником. Вращение диска осуществляется коллекторным мотор-редуктором. Такая конструкция обеспечивает надежность и долгий срок эксплуатации поворотного стола.

Поворотный стол SF-60 работает в полуавтоматическом режиме: после нажатия кнопки «пуск» диск стола плавно поворачивается на следующий ракурс и останавливается, ожидая нового нажатия кнопки – и так далее, до полного оборота. Количество ракурсов фиксированное: 36 или 18 остановки на один оборот. Есть возможность ступенчатой регулировки скорости вращения стола в небольших пределах. Направление вращения диска фотограф задает переключателем направления на корпусе поворотного стола.

Характеристики:

  • номинальное напряжение (от сетевого источника питания), В – 7,5–12
  • потребляемая мощность, Вт – 10
  • вес, кг – 8
  • диаметр круга, мм – 600
  • разбивка на сектора (количество остановок на один оборот) 36 или 18
  • момент – 2 N/метр
  • время перехода на следующий ракурс, с – 2-3
  • максимальная нагрузка в центре, кг – 15
  • размеры, см – 60х60
  • высота, см – 14

Комплектация

3D-фотографии – как это делают?

Как выбирать студийное оборудование? Комплект для домашней фотостудии

