Fotokvant SF-60-36 полуавтоматический поворотный стол для 3D-фотосъемки и 3D-сканирования

Описание

Поворотный стол Fotokvant SF-60-36 представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Диск поворотного стола закреплен на металлическом поворотном венце с подшипником. Вращение диска осуществляется коллекторным мотор-редуктором. Такая конструкция обеспечивает надежность и долгий срок эксплуатации поворотного стола.

Поворотный стол SF-60 работает в полуавтоматическом режиме: после нажатия кнопки «пуск» диск стола плавно поворачивается на следующий ракурс и останавливается, ожидая нового нажатия кнопки – и так далее, до полного оборота. Количество ракурсов фиксированное: 36 или 18 остановки на один оборот. Есть возможность ступенчатой регулировки скорости вращения стола в небольших пределах. Направление вращения диска фотограф задает переключателем направления на корпусе поворотного стола.

Характеристики: