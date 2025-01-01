Fotokvant SA.850.1200 поворотный стол большой грузоподъемности для фотосъемки и флешроликов

Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Диск крепится на центральной оси, а нагрузка распределяется на три опорных ролика, расположенные под диском по его периметру. Внутри корпуса смонтирован электропривод одним ведущим роликом, трансформатор питания и ШИМ-контроллер для управления скоростью и направлением вращения диска.

Поворотные столы SA наиболее удобны для 3D-сканирования и видеосъемки крупных и мелких предметов, а также людей.

В комплекте пульт управления и диск с программами (от 10 до 360 оборотов). При необходимости вы можете получить и программу для склеивания роликов Object2vr.

Столы изготавливаются под заказ. Время выполнения – 14 дней с момента оплаты.

Характеристики:

номинальное напряжение, В – 220 В

потребляемая мощность, Вт – 20 Вт

вес устройства, кг – 14

момент – 3,5 N/метр

минимальное время одного оборота, с – 15

максимальное время одного оборота, с – 120

режим вращения – по часовой и против часовой стрелки

максимальная нагрузка в центре, кг – 300

максимальная нагрузка по краю, кг – до 100

Поворотный стол SА может работать, как самостоятельное устройство, полностью независимо от компьютера. Управление осуществляется кнопками на корпусе, либо с помощью пульта дистанционного управления. К дополнительным возможностям поворотного стола SA относится съемка подвешенных предметов. Он имеет систему подвеса. Поворотный стол SA может быть закреплен на потолке в перевернутом положении, а диск поворотного стола снабжен крючками для подвески.

С помощью данной модификации стола есть возможность ручного режима управления для фото, который позволяет вводить элементы анимации в ролики (смена режимов в процессе съемки роликов). Стол удобен для неустойчивых объектов съемки. Регулировка оборотов осуществляется с реверсом, которой удобно позиционировать и центрировать объект съемки. Поворотный стол легко выдерживает вес взрослого человека.