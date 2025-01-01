images
images
Fotokvant SA.850.1200 поворотный стол большой грузоподъемности для фотосъемки и флешроликов
Fotokvant SA.850.1200 поворотный стол большой грузоподъемности для фотосъемки и флешроликов

Fotokvant SA.850.1200 поворотный стол большой грузоподъемности для фотосъемки и флешроликов

Fotokvant
Артикул: NVF-3143

Fotokvant SA.850.1200 – автоматический поворотный подиум с электронным управлением большой грузоподъемности для фото- и видеосъемки, 3D-сканирования и создания флешроликов. Диаметр столешницы – 900 мм. Максимальная нагрузка – до 300 кг. Поворотный стол SA.850.1200 оснащен белой матовой столешницей из МДФ.

Изготовление на заказ. Срок исполнения – 14 дней с момента оплаты.

Описание

Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Диск крепится на центральной оси, а нагрузка распределяется на три опорных ролика, расположенные под диском по его периметру. Внутри корпуса смонтирован электропривод одним ведущим роликом, трансформатор питания и ШИМ-контроллер для управления скоростью и направлением вращения диска.

Поворотные столы SA наиболее удобны для 3D-сканирования и видеосъемки крупных и мелких предметов, а также людей.

В комплекте пульт управления и диск с программами (от 10 до 360 оборотов). При необходимости вы можете получить и программу для склеивания роликов Object2vr.

Столы  изготавливаются под заказ. Время выполнения – 14 дней с момента оплаты.

Характеристики:

  • номинальное напряжение, В – 220 В
  • потребляемая мощность, Вт – 20 Вт
  • вес устройства, кг – 14
  • момент – 3,5 N/метр
  • минимальное время одного оборота, с – 15
  • максимальное время одного оборота, с – 120
  • режим вращения – по часовой и против часовой стрелки
  • максимальная нагрузка в центре, кг – 300
  • максимальная нагрузка по краю, кг – до 100

Поворотный стол SА может работать, как самостоятельное устройство, полностью независимо от компьютера. Управление осуществляется кнопками на корпусе, либо с помощью пульта дистанционного управления. К дополнительным возможностям поворотного стола SA относится съемка подвешенных предметов. Он имеет систему подвеса. Поворотный стол SA может быть закреплен на потолке в перевернутом положении, а диск поворотного стола  снабжен крючками для подвески.

С помощью данной модификации стола есть возможность ручного режима управления для фото, который позволяет вводить элементы анимации в ролики (смена режимов в процессе съемки роликов). Стол удобен для неустойчивых объектов съемки. Регулировка оборотов осуществляется с реверсом, которой удобно позиционировать и центрировать объект съемки. Поворотный стол  легко выдерживает вес взрослого человека.

 

Комплектация

  • Стол.
  • Двухкнопочный пульт управления.
  • Диск с программами (от 10 до 360 оборотов).
  • Паспорт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Диана Арбус
Диана Арбус
Генри Пич Робинсон
Генри Пич Робинсон
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Биплаб Хазра
Биплаб Хазра
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера