Fotokvant SA.850.1200 поворотный стол большой грузоподъемности для фотосъемки и флешроликов

Fotokvant SA.850.1200 – автоматический поворотный подиум с электронным управлением большой грузоподъемности для фото- и видеосъемки, 3D-сканирования и создания флешроликов. Диаметр столешницы – 900 мм. Максимальная нагрузка – до 300 кг. Поворотный стол SA.850.1200 оснащен белой матовой столешницей из МДФ.
Изготовление на заказ. Срок исполнения – 14 дней с момента оплаты.
Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Диск крепится на центральной оси, а нагрузка распределяется на три опорных ролика, расположенные под диском по его периметру. Внутри корпуса смонтирован электропривод одним ведущим роликом, трансформатор питания и ШИМ-контроллер для управления скоростью и направлением вращения диска.
Поворотные столы SA наиболее удобны для 3D-сканирования и видеосъемки крупных и мелких предметов, а также людей.
В комплекте пульт управления и диск с программами (от 10 до 360 оборотов). При необходимости вы можете получить и программу для склеивания роликов Object2vr.
Столы изготавливаются под заказ. Время выполнения – 14 дней с момента оплаты.
Характеристики:
Поворотный стол SА может работать, как самостоятельное устройство, полностью независимо от компьютера. Управление осуществляется кнопками на корпусе, либо с помощью пульта дистанционного управления. К дополнительным возможностям поворотного стола SA относится съемка подвешенных предметов. Он имеет систему подвеса. Поворотный стол SA может быть закреплен на потолке в перевернутом положении, а диск поворотного стола снабжен крючками для подвески.
С помощью данной модификации стола есть возможность ручного режима управления для фото, который позволяет вводить элементы анимации в ролики (смена режимов в процессе съемки роликов). Стол удобен для неустойчивых объектов съемки. Регулировка оборотов осуществляется с реверсом, которой удобно позиционировать и центрировать объект съемки. Поворотный стол легко выдерживает вес взрослого человека.
