Fotokvant ПС Видео 400 Bluetooth поворотный стол
Fotokvant
Артикул: MTG-1961

Fotokvant ПС Видео 400 Bluetooth поворотный стол. 

Поворотный стол диаметром 40 см представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Диск крепится на центральной оси, а нагрузка распределяется на опорные ролики, расположенные под диском по его периметру. Управляется дистанционно через приложение. Максимальная нагрузка 100 кг в центре стола. 

Описание

Все поворотные столы снабжены металлическим корпусом и окрашенным в белый матовый цвет кругом-столешницей из МДФ толщиной 18 или 22-25 мм.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка, кг:100 (статическая нагрузка в центре)
  • Максимальная нагрузка на краю стола: до кг: 40 
  • Минимальное время одного оборота, с: 12
  • Максимальное время одного оборота, с: 150
  • Номинальное напряжение, В: 176 – 264
  • Потребляемая мощность, Вт: 60
  • Диаметр круга (столешницы), мм: 400
  • Момент кг × см 11
  • Уровень шума, дБ: 35 – 60
  • Класс влагозащиты: IP35
  • Ресурс, ч: 4000
  • Высота стола 13 см.

