Fotokvant ПС Видео 1800 поворотный стол c проводным пультом
Fotokvant ПС Видео 1800 поворотный стол c проводным пультом
Fotokvant ПС Видео 1800 поворотный стол c проводным пультом
Fotokvant ПС Видео 1800 поворотный стол c проводным пультом

Fotokvant ПС Видео 1800 поворотный стол c проводным пультом

Fotokvant
Артикул: MTG-1972

Fotokvant ПС Видео 1800 поворотный стол c проводным пультом. 

Поворотный стол диаметром 180 см представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Диск крепится на центральной оси, а нагрузка распределяется на опорные ролики, расположенные под диском по его периметру. Управляется через провод, входит в комплект. Максимальная нагрузка 800 кг в центре стола.

Описание

Все поворотные столы снабжены металлическим корпусом и окрашенным в белый матовый цвет кругом-столешницей из МДФ толщиной 18 или 22-25 мм. Данные столы производятся в России под заказ и являются сложным технически устройством, а потому обмену и возврату не подлежат. В связи с этим, просим вас уточнять абсолютно все нюансы по работе данных столов до оплаты счета! Наши консультанты с удовольствием ответят на все вопросы.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка, кг: 800 (статическая нагрузка в центре)
  • Максимальная нагрузка на краю стола: до кг: 150
  • Минимальное время одного оборота, с: 12
  • Максимальное время одного оборота, с: 150
  • Номинальное напряжение, В: 176 – 264
  • Потребляемая мощность, Вт: 60
  • Диаметр круга (столешницы), мм: 1800
  • Момент кг × см 11
  • Уровень шума, дБ: 35 – 60
  • Класс влагозащиты: IP35
  • Ресурс, ч: 4000
  • Высота стола 13 см.

