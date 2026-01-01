Fotokvant ПС Фото 600 Bluetooth поворотный стол.
Поворотный стол (ПС) диаметром 60 см предназначен для 3D-фотосъемки, имитирующей вращение с поворотом на 360 градусов, видеосъемки крутящихся объектов и 3D-сканирования. Грузоподъемность позволяет фотографировать крупную бытовую технику, мебель, а так же одного-двух человек. Управление из любого браузера по технологии Bluetooth со смартфона или компьютера. Нагрузка от 100 до 300 кг.
В процессе съёмки поворотный стол отправляет на фотокамеру сигналы срабатывания затвора. Фотокамера подключается к поворотному столу типовым кабелем - электронным спусковым тросиком. На корпусе поворотного стола находится разъём синхронизации с фотокамерой. Для камер различных моделей (Canon, Nikon, Pentax, Sony) выпускаются свои кабели, они имеют соответствующий разъём со стороны камеры. А со стороны поворотного стола у всех кабелей разъём одинаковый, универсальный.
Модификация кабеля тросика и совместимые камеры:
Если вы фотографируете камерой смартфона или планшета (которые не имеют возможности синхронизации с поворотным столом по кабелю), рекомендуем вам приложение Open Camera для Android. Приложение позволяет вести съёмку серий кадров в автоматическом режиме с дистанционным управлением голосом или другим звуком, не касаясь устройства в процессе съёмки. Время задержки между кадрами можно настраивать. Приложение Open Camera доступно на Google Play.
На корпусе поворотного стола также имеется стикер с QR кодом, по этому коду вы сможете скачать паспорт на поворотный стол (руководство) и мобильное приложение.
Конструкция предусматривает работу стола в перевернутом состоянии для вращения предметов, которые трудно или невозможно поставить, например, триммер для косьбы, велосипед. Поворотный стол ПС Фото может быть закреплён на потолке в перевёрнутом положении, а диск поворотного стола снабжён приспособлениями для подвески.
Все поворотные столы снабжены металлическим корпусом и окрашенным в белый матовый цвет кругом-столешницей из МДФ толщиной 18 или 22-25 мм.
Данные столы производятся в России под заказ и являются сложным технически устройством, а потому обмену и возврату не подлежат. В связи с этим, просим вас уточнять абсолютно все нюансы по работе данных столов до оплаты счета! Наши консультанты с удовольствием ответят на все вопросы.
