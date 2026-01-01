images
images
images
Fotokvant ПС Фото 600 Bluetooth поворотный стол
Артикул: MTG-1957

Поворотный стол (ПС) диаметром 60 см предназначен для 3D-фотосъемки, имитирующей вращение с поворотом на 360 градусов, видеосъемки крутящихся объектов и 3D-сканирования. Грузоподъемность позволяет фотографировать крупную бытовую технику, мебель, а так же одного-двух человек. Управление из любого браузера по технологии Bluetooth со смартфона или компьютера. Нагрузка от 100 до 300 кг. 

Описание

В процессе съёмки поворотный стол отправляет на фотокамеру сигналы срабатывания затвора. Фотокамера подключается к поворотному столу типовым кабелем - электронным спусковым тросиком. На корпусе поворотного стола находится разъём синхронизации с фотокамерой. Для камер различных моделей (Canon, Nikon, Pentax, Sony) выпускаются свои кабели, они имеют соответствующий разъём со стороны камеры. А со стороны поворотного стола у всех кабелей разъём одинаковый, универсальный.

Модификация кабеля тросика и совместимые камеры:

    • C1(Canon E3, Jack 2.5)  - Canon: EOS 80D, 70D, 60D, 60Da, 760D, 750D, 700D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, 350D, 300D, 100D, 1300D, 1200D, 1100D, 1000D. Canon Powershot: G10, G11, G12, G1X. Pentax: K-1, K-3 II, K-3, K-7, K-5 IIs, K-5 II, K-5, K-30, K-500, K200D, K110D, K100D, K100D Super, K20D, K10D, *ist DS2, *ist DS, *ist DL2, *ist DL, *ist D. Samsung: GX-1S, GX-1L, GX-20, GX-10. Contax: 645/N.
    • C3 (Canon N3) - Canon: EOS 50D, 40D, 30D, 20D, 20Da, 10D, 7D Mark II, 7D, 6D, 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5D, 1DX, 1Ds, 1Ds Mark III, 1Ds Mark II, 1D Mark IV, 1D Mark III, 1D Mark II N, 1D Mark II, 1D, D60, D30, 1V, 3.
    • N1 (Nikon DC0) - Nikon: D800E, D800, D700, D300S, D300, D200, D4, D3X, D3S, D3, D2H, D2X, D2Xs, D1X, D1H, D1. Fujifilm: FinePix S5 Pro, S3 Pro; MZ-L, ZX-L.
    • N2 (Nikon DC1) - Nikon: D80, D70.
    • N3 (Nikon DC2) - Nikon: D750, D7200, D7100, D7000, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3300, D3200, D3100, D610, D600, D90, P7700, DF.
    • S1 (SONY S1AM) - Sony: Alpha A7 (все модификации), A37, A35, A33, A57, A55, A65, A77, A99, A900, A850, A700, A580, A560, A550, A500, A450, A390, A350, A300, A290, A200, A100.

      Если вы фотографируете камерой смартфона или планшета (которые не имеют возможности синхронизации с поворотным столом по кабелю), рекомендуем вам приложение Open Camera для Android. Приложение позволяет вести съёмку серий кадров в автоматическом режиме с дистанционным управлением голосом или другим звуком, не касаясь устройства в процессе съёмки. Время задержки между кадрами можно настраивать. Приложение Open Camera доступно на Google Play.

      На корпусе поворотного стола также имеется стикер с QR кодом, по этому коду вы сможете скачать паспорт на поворотный стол (руководство) и мобильное приложение.

      Конструкция предусматривает работу стола в перевернутом состоянии для вращения предметов, которые трудно или невозможно поставить, например, триммер для косьбы, велосипед. Поворотный стол ПС Фото может быть закреплён на потолке в перевёрнутом положении, а диск поворотного стола снабжён приспособлениями для подвески.

      Все поворотные столы снабжены металлическим корпусом и окрашенным в белый матовый цвет кругом-столешницей из МДФ толщиной 18 или 22-25 мм. 

Данные столы производятся в России под заказ и являются сложным технически устройством, а потому обмену и возврату не подлежат. В связи с этим, просим вас уточнять абсолютно все нюансы по работе данных столов до оплаты счета! Наши консультанты с удовольствием ответят на все вопросы.

  • Характеристики:


  • Диаметр - 60 см.
  • Нагрузка - от 100 до 300 кг.


Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера