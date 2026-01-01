Fotokvant ПС Фото 600 Bluetooth поворотный стол.

S1 (SONY S1AM) - Sony: Alpha A7 (все модификации), A37, A35, A33, A57, A55, A65, A77, A99, A900, A850, A700, A580, A560, A550, A500, A450, A390, A350, A300, A290, A200, A100.

Если вы фотографируете камерой смартфона или планшета (которые не имеют возможности синхронизации с поворотным столом по кабелю), рекомендуем вам приложение Open Camera для Android. Приложение позволяет вести съёмку серий кадров в автоматическом режиме с дистанционным управлением голосом или другим звуком, не касаясь устройства в процессе съёмки. Время задержки между кадрами можно настраивать. Приложение Open Camera доступно на Google Play.

На корпусе поворотного стола также имеется стикер с QR кодом, по этому коду вы сможете скачать паспорт на поворотный стол (руководство) и мобильное приложение.

Конструкция предусматривает работу стола в перевернутом состоянии для вращения предметов, которые трудно или невозможно поставить, например, триммер для косьбы, велосипед. Поворотный стол ПС Фото может быть закреплён на потолке в перевёрнутом положении, а диск поворотного стола снабжён приспособлениями для подвески.

Все поворотные столы снабжены металлическим корпусом и окрашенным в белый матовый цвет кругом-столешницей из МДФ толщиной 18 или 22-25 мм.