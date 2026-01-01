images
Fotokvant F-70-72 электромеханический поворотный стол-автомат серии F диаметр 70 см
Fotokvant
Артикул: NVF-6434

Fotokvant F-70-72 – поворотный стол для 3d-фотосъемки с возможностью быстрого безостановочного режима фотографирования или съемки с остановками. Синхронизируется с фотокамерой с помощью кабеля. Удобен для работы как со вспышками, так и с мощным постоянным светом. Для работы достаточно только подключить камеру, поставить на поворотный стол предмет и камера снимет автоматически его во всех ракурсах.

Описание

Поворотный стол для 3d-фотосъемки с возможностью быстрого безостановочного режима фотографирования или съемки с остановками. Синхронизируется с фотокамерой с помощью кабеля. Удобен для работы как со вспышками, так и с мощным постоянным светом. Для работы достаточно только подключить камеру, поставить на поворотный стол предмет и камера снимет автоматически его во всех ракурсах.

Поворотный стол имеет стандартный выход для синхронизации с фотокамерой. Контакты синхронизации абсолютно безопасны для камеры (электрически изолированный релейный выход). Фотокамера подключается к поворотному столу типовым кабелем – электронным спусковым тросиком.

Количество ракурсов (кадров) фиксированное. Данная модель имеет 64/32 кадров на один оборот. Направление вращения диска можно менять переключателем направления на корпусе  поворотного стола.

Комплектация

Видео

