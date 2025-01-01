Falcon Eyes RRK7-2844 отражатель

Falcon Eyes HC-67 – сотовая насадка для портретного рефлектора. Применяется для создания более направленного светового потока. Снабжена креплением для установки в софтрефлектор диаметром 67 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes RRK7-2844 – комплект отражателей размером 71x112 см, в сложенном виде диаметр 38 см. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. Незаменимый аксессуар при работе с естественным освещением.
Отражающие поверхности семи цветов: золотистая, серебристая, просветная, белая, синяя, черная и зеленая.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes HC-67 – сотовая насадка для портретного рефлектора. Применяется для создания более направленного светового потока. Снабжена креплением для установки в софтрефлектор диаметром 67 см.
Falcon Eyes URK-48TSB1 – двусторонний фотозонт со съемной поверхностью с помощью которого обеспечивается высокий уровень контрастности изображения. Диаметр купола 101 см.
Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.
Falcon Eyes SR-69T(BW) – большая портретная тарелка. Рефлектор обеспечивает прекрасный мягкий, рассеянный направленный свет.
Универсальный рефлектор Beauty Dish необходим фотографам, занимающимся модной и beauty-фотографией. Оснащен байонетом Bowens. Диаметр 69 см
Grifon C300 – четырехсекционный кран-стойка с мешком для груза 1,5-3 кг.
Диаметр секций, см – 35-30-25-22. В режиме стойки максимальная высота – 3 м. В режиме крана максимальная высота – 150 см, длина перекладины – 150 см.
Работай с цветом без бликов
Wansen