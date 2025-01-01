Falcon Eyes RRK-2844 отражатель

FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes RRK7-2844 – комплект отражателей размером 71x112 см. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. Незаменимый аксессуар при работе с естественным освещением.
Отражающие поверхности пяти цветов: золотистая, серебристая, просветная, белая и черная. В сложенном виде диаметр 38 см.
Виниловый фон FST 160x340 см белого цвета представляет собой основу из ПВХ с матовой поверхностью. Отсутствие бликов на поверхности делает его незаменимым для работы в студии и на выезде. Для крепления предусмотрены люверсы. Виниловое покрытие очень прочное, надежное и его легко мыть. Поставляется в свернутом в рулон виде.
Wansen
Работай с цветом без бликов