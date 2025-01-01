Falcon Eyes RRK-2844 отражатель

images
Falcon Eyes
Falcon Eyes RRK7-2844 – комплект отражателей размером 71x112 см. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. Незаменимый аксессуар при работе с естественным освещением.

Отражающие поверхности пяти цветов: золотистая, серебристая, просветная, белая и черная. В сложенном виде диаметр 38 см.

 

Полезные ссылки:

Как и когда надо использовать различные цвета отражателя света?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

FST SC-01 клипса
FST SC-01 клипса
FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.

Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.

FST фотофон виниловый 160x340 см белого цвета
FST фотофон виниловый 160x340 см белого цвета
Виниловый фон FST 160x340 см белого цвета представляет собой основу из ПВХ с матовой поверхностью. Отсутствие бликов на поверхности делает его незаменимым для работы в студии и на выезде. Для крепления предусмотрены люверсы. Виниловое покрытие очень прочное, надежное и его легко мыть. Поставляется в свернутом в рулон виде. 

