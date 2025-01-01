images
Falcon Eyes RFR-4066M односторонний прямоугольный отражатель золотая и серебряная полоска

Falcon Eyes
Артикул: VBR-348

Falcon Eyes RFR-4066M – односторонний светоотражатель с золотой и серебряной в полоску поверхностью. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и создания комфортных условий для создания снимков. Он станет незаменимым дополнением при съемке с естественным освещением. Используется для студийной или выездной съемки.

Размер 102х168 см. В сложенном виде диаметр 51 см.

