Falcon Eyes RFR-3648T прямоугольный отражатель на просвет

Артикул: VBR-345

Falcon Eyes RFR-3648T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки.

Размер 92х122 см.