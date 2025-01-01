images
Falcon Eyes RFR-3648T прямоугольный отражатель на просвет

Falcon Eyes RFR-3648T прямоугольный отражатель на просвет

Falcon Eyes
Артикул: VBR-345

Falcon Eyes RFR-3648T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки.

Размер 92х122 см.

Описание

Falcon Eyes RFR-3648T прямоугольный отражатель на просвет

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза
Арт. NVF-6399
Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.

Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.

2 300 ₽
В корзину
Grifon R-107 T отражатель просветный 107 см
Арт. NVF-7148
Grifon R-107 T отражатель просветный 107 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon R-107 T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 107.

1 040 ₽
В корзину
Grifon R-1520 T отражатель просветный 150x200 см
Арт. NVF-7153
Grifon R-1520 T отражатель просветный 150x200 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon R-1520 T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 150x200. 

2 990 ₽
В корзину

Видео

Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Bowens Gemini 500R studio flash kit studijas zibspuldzes
Bowens Gemini 500R studio flash kit studijas zibspuldzes
Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Как фотографировать птиц, которые &quot;со свистом&quot; проносятся мимо вас?
Как фотографировать птиц, которые "со свистом" проносятся мимо вас?
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера