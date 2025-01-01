Falcon Eyes RFR-3648M односторонний прямоугольный отражатель золотая и серебряная полоска

Артикул: VBR-344

Falcon Eyes RFR-3648M – односторонний светоотражатель с золотой и серебряной в полоску поверхностью. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и создания комфортных условий для фотоснимков. Он станет незаменимым дополнением при съемке с естественным освещением. Используется для студийной или выездной съемки.

Размер 92x122 см.