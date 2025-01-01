Falcon Eyes RFR-3648M односторонний прямоугольный отражатель золотая и серебряная полоска

Grifon RBH-2566 – удобный функциональный держатель, предназначен для крепления отражателей и фонов на гибких держателях (twist-flex).
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes RFR-3648M – односторонний светоотражатель с золотой и серебряной в полоску поверхностью. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и создания комфортных условий для фотоснимков. Он станет незаменимым дополнением при съемке с естественным освещением. Используется для студийной или выездной съемки.
Размер 92x122 см.
В развернутом виде размер 92x122 см. В сложенном виде диаметр 43 см.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon RBH-2566 – удобный функциональный держатель, предназначен для крепления отражателей и фонов на гибких держателях (twist-flex).
FST TR-051 Silver/Gold – двухсторонний отражатель на гибкой раме диаметром 80 см, серебро/золото. Используется для отражения светового потока. Полезен как при студийной, так и при выездной съемке. Прост в эксплуатации, так что подходит фотографам любого уровня.
Falcon Eyes CFR-22M HL – круглый отражатель, золотистые и серебристые Z-полоски.
Используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр – 56 см. Вес - 0,35 кг.
Фон тканевый Fotokvant BG-3030 Blue.
Материал полотна плотный, равномерно прокрашен со всех сторон, не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Размер - 3х3 м. Цвет - синий.
Wansen
Работай с цветом без бликов