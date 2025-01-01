images
Falcon Eyes RFR-3648M односторонний прямоугольный отражатель золотая и серебряная полоска

Falcon Eyes RFR-3648M односторонний прямоугольный отражатель золотая и серебряная полоска

Falcon Eyes
Артикул: VBR-344

Falcon Eyes RFR-3648M – односторонний светоотражатель с золотой и серебряной в полоску поверхностью. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и создания комфортных условий для фотоснимков. Он станет незаменимым дополнением при съемке с естественным освещением. Используется для студийной или выездной съемки.

Размер 92x122 см.

Описание

В развернутом виде размер 92x122 см. В сложенном виде диаметр 43 см.

Grifon RBH-2566 держатель фона и отражателя от 63 до 168 см
Арт. FTR-977
Grifon RBH-2566 держатель фона и отражателя от 63 до 168 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Grifon RBH-2566 – удобный функциональный держатель, предназначен для крепления отражателей и фонов на гибких держателях (twist-flex).

1 400 ₽
В корзину
FST TR-051 Silver/Gold отражатель 80 см серебро/золото
Арт. DAN-0279
FST TR-051 Silver/Gold отражатель 80 см серебро/золото
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST TR-051 Silver/Gold – двухсторонний отражатель на гибкой раме диаметром 80 см, серебро/золото. Используется для отражения светового потока. Полезен как при студийной, так и при выездной съемке. Прост в эксплуатации, так что подходит фотографам любого уровня.

1 450 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes CFR-22M HL отражатель золотистые и серебристые полоски 56 см
Falcon Eyes CFR-22M HL отражатель золотистые и серебристые полоски 56 см
Falcon Eyes CFR-22M HL отражатель золотистые и серебристые полоски 56 см
Арт. NVF-9032
Falcon Eyes CFR-22M HL отражатель золотистые и серебристые полоски 56 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн

Falcon Eyes CFR-22M HL – круглый отражатель, золотистые и серебристые Z-полоски.

Используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр – 56 см. Вес - 0,35 кг.

-15 %1 290 ₽
1 090 ₽
В корзину
-20 %
Fotokvant BG-3030 Blue фон тканевый хромакей 3х3 м синий
Fotokvant BG-3030 Blue фон тканевый хромакей 3х3 м синий
Fotokvant BG-3030 Blue фон тканевый хромакей 3х3 м синий
Арт. DAN-3479
Fotokvant BG-3030 Blue фон тканевый хромакей 3х3 м синий
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн

Фон тканевый Fotokvant BG-3030 Blue.

Материал полотна плотный, равномерно прокрашен со всех сторон, не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Размер - 3х3 м. Цвет - синий.

-20 %2 900 ₽
2 320 ₽
В корзину

Как пользоваться градиентными фильтрами
Как пользоваться градиентными фильтрами
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Типы студийных софтбоксов. Как правильно собрать и разобрать софтбокс
Типы студийных софтбоксов. Как правильно собрать и разобрать софтбокс
Эдуард Буба
Эдуард Буба
