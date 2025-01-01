images
Falcon Eyes RFR-3648G односторонний прямоугольный отражатель золотистый

Falcon Eyes
Артикул: VBR-342

Falcon Eyes RFR-3648G – односторонний светоотражатель с золотой и серебряной в полоску поверхностью. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и создания комфортных условий для фотоснимков. Он станет незаменимым дополнением при съемке с естественным освещением. Используется для студийной или выездной съемки. Размер 92x122 см.

 

Описание

В развернутом виде размер 92x122 см. В сложенном виде диаметр 43 см.

Комплектация

   

Полезные ссылки:

Как и когда надо использовать различные цвета отражателя света?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

Полезные ссылки

