Falcon Eyes RFR-3648G односторонний прямоугольный отражатель золотистый

Артикул: VBR-342

Falcon Eyes RFR-3648G – односторонний светоотражатель с золотой и серебряной в полоску поверхностью. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и создания комфортных условий для фотоснимков. Он станет незаменимым дополнением при съемке с естественным освещением. Используется для студийной или выездной съемки. Размер 92x122 см.