images
Falcon Eyes RFR-2844M односторонний прямоугольный отражатель золотая и серебряная полоска

Falcon Eyes RFR-2844M односторонний прямоугольный отражатель золотая и серебряная полоска

Falcon Eyes
Артикул: VBR-339

Falcon Eyes RFR-2844M – односторонний светоотражатель с золотой и серебряной в полоску поверхностью. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и создания комфортных условий для фотоснимков. Он станет незаменимым дополнением при съемке с естественным освещением. Используется для студийной или выездной съемки.

Описание

В развернутом виде размер 71x112 см. В сложенном виде диаметр 38 см.

Комплектация

Полезные ссылки:

Как и когда надо использовать различные цвета отражателя света?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

   

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Visico VC-801TX радиосинхронизатор 16 каналов
Visico VC-801TX радиосинхронизатор 16 каналов
Visico VC-801TX радиосинхронизатор 16 каналов
Арт. NVF-5701
Visico VC-801TX радиосинхронизатор 16 каналов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Visico VC-801TX – пульт дистанционного управления c функцией радиосинхронизации (передачтик)

 

4 100 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant CLE-01BLACK резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики
Fotokvant CLE-01BLACK резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики
Арт. DAN-2825
Fotokvant CLE-01BLACK резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 1 ч

Резиновая груша Fotokvant CLE-01BLACK для ультраточной чистки матрицы и оптики. 

Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет черный.

-5 %410 ₽
380 ₽
В корзину

Видео

Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Макс Пенсон
Макс Пенсон
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера