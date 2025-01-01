Falcon Eyes RFR-2844M односторонний прямоугольный отражатель золотая и серебряная полоска

Visico VC-801TX – пульт дистанционного управления c функцией радиосинхронизации (передачтик)
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes RFR-2844M – односторонний светоотражатель с золотой и серебряной в полоску поверхностью. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и создания комфортных условий для фотоснимков. Он станет незаменимым дополнением при съемке с естественным освещением. Используется для студийной или выездной съемки.
В развернутом виде размер 71x112 см. В сложенном виде диаметр 38 см.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Visico VC-801TX – пульт дистанционного управления c функцией радиосинхронизации (передачтик)
Резиновая груша Fotokvant CLE-01BLACK для ультраточной чистки матрицы и оптики.
Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет черный.
Wansen
Работай с цветом без бликов