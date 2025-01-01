Falcon Eyes CFR-42S светоотражатель двухсторонний 107 см

Grifon R-80 SW – двухсторонний отражатель серебряный/белый на пружине. Диаметр диска 80 см. В сложенном состоянии диаметр 32 см.
Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.
Falcon Eyes CFR-42S – круглый двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки.
Цвет поверхности серебро/белый. Диаметр диска 107 см.
Manfrotto 014-38 – адаптер-переходник на стандартные стойки с креплением 5/8 дюйма для установки в горизонтальной или вертикальной плоскости осветительного оборудования с резьбой 3/8 дюйма.
Grifon 110 SW – двухсторонний отражатель серебряный/белый на пружине.
Диаметр диска 107 см. В сложенном состоянии диаметр 38 см. Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол. Вес - 0,45 кг.
Grifon R-82 T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 82.
Grifon R-1117 T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 110x168.
Avenger G100-2 - мешок для груза.
Модель изготовлена из черного нейлона и имеет дизайн сумки. Такая конструкция позволяет использовать противовес непосредственно на журавле или поставить на ножки стойки. Мешок вмещает 5,9 кг песка, которые могут быть распределены по двум отсекам. На каждой из сторон имеется D-образное кольцо для крепления на крючке.
