Phottix (86499) складной 12-дюймовый отражатель 2 в 1 белый/серебро

Артикул: DAN-0260

Phottix (86499) – портативный круглый лайт-диск диаметром 30 см, белый/серебро. Небольшой и компактный отражатель, который можно без труда положить в сумку для фотоаппарата или карман и мгновенно использовать при необходимости. Прекрасно подходит для съемки в условиях дневного освещения или при использовании осветителей/вспышек. Идеально подходит для выездной съемки как профессионалам, так и новичкам.