images
Phottix (86499) складной 12-дюймовый отражатель 2 в 1 белый/серебро

Phottix (86499) складной 12-дюймовый отражатель 2 в 1 белый/серебро

Phottix
Артикул: DAN-0260

Phottix (86499) – портативный круглый лайт-диск диаметром 30 см, белый/серебро. Небольшой и компактный отражатель, который можно без труда положить в сумку для фотоаппарата или карман и мгновенно использовать при необходимости. Прекрасно подходит для съемки в условиях дневного освещения или при использовании осветителей/вспышек. Идеально подходит для выездной съемки как профессионалам, так и новичкам.

Описание

Phottix (86499) складной 12-дюймовый отражатель 2 в 1 белый/серебро

Комплектация

Полезные ссылки:

Как и когда надо использовать различные цвета отражателя света?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

   

 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Видеография. Часть 3. Каким должен быть фото видеосвет
Видеография. Часть 3. Каким должен быть фото видеосвет
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Использование источника рисующего света в кадре. Урок студийной фотосъемки
Использование источника рисующего света в кадре. Урок студийной фотосъемки
Видеообзор &quot;Миниатюрный светодиодный осветитель для телефона Fotokvant SL-60Al с 4 видами крепления&quot;
Видеообзор "Миниатюрный светодиодный осветитель для телефона Fotokvant SL-60Al с 4 видами крепления"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера