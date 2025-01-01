Phottix (86496) высококачественный отражатель с 5 поверхностями 80 см (32") с рукоятками

Артикул: DAN-0257

Phottix (86496) – портативный круглый лайт-диск диаметром 80 см имеет 5 поверхностей: белую, серебристую, золотую, черную и полупрозрачную. Идеально подходит для выездной съемки как профессионалам, так и новичкам. В комплекте имеется чехол для компактной переноски.