Phottix (86491) высококачественный треугольный отражатель с 5 поверхностями 80 cм (32")

Phottix
Артикул: DAN-0259

Phottix (86491) – портативный треугольный лайт-диск размером 80 см имеет 5 поверхностей: белую, серебристую, золотую, черную и полупрозрачную. Идеально подходит для выездной съемки как профессионалам, так и новичкам.

