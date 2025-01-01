images
MingXing (38013) 5 in 1 Reflector (SS/S/W/B/T) отражатель 100x150 см

MingXing
Артикул: NVF-6652

MingXing 5 in 1 Reflector (SS/S/W/B/T) – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Отражатель комплектуется чехлом. Размер, см – 100x150.

Характеристики:
  • серебряный – для повышения контраста
  • золотой – для придания теплого оттенка
  • черный – для блокировки нежелательно света
  • белый – дает нейтральную цветовую температуру
  • диффузный (на просвет) – для мягкого, бестеневого освещения

Видео

Дж.Ф Харли
Дж.Ф Харли
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
