MingXing (38013) 5 in 1 Reflector (SS/S/W/B/T) отражатель 100x150 см

Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.
Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.
MingXing 5 in 1 Reflector (SS/S/W/B/T) – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Отражатель комплектуется чехлом. Размер, см – 100x150.
MingXing 7 in 1 Reflector (SS/G/S/W/T/B/G) – отражатель с семью поверхностями (белая, синяя, серебристая, золотая, золотистая, зеленая и на просвет). Рефлектор незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Отражатель комплектуется чехлом. Размер, см – 100x150.
