Lastolite LR2006 отражатель мягкое золото/белый 50 см

Lastolite
Артикул: NVF-5046

Lastolite LR2006 – универсальный круглый отражатель на стальном каркасе диаметром 50 см. Материал Duralite в пять раз более износоустойчив, чем его аналоги. Используется как для студийной, так и для выездной съемки. Цвет – мягкое золото/белый.

Описание

Комплектация

Полезные ссылки:

Как и когда надо использовать различные цвета отражателя света?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

 

    

Полезные ссылки

Видео

Как сделать идеальный автопортрет, или Профессионалы о селфи
Как сделать идеальный автопортрет, или Профессионалы о селфи
Лан Цзишань
Лан Цзишань
Как снимать силуэты
Как снимать силуэты
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
