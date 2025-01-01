Lastolite LR2006 отражатель мягкое золото/белый 50 см

Grifon RBH-2566 – удобный функциональный держатель, предназначен для крепления отражателей и фонов на гибких держателях (twist-flex).
Lastolite LR2006 – универсальный круглый отражатель на стальном каркасе диаметром 50 см. Материал Duralite в пять раз более износоустойчив, чем его аналоги. Используется как для студийной, так и для выездной съемки. Цвет – мягкое золото/белый.
Lastolite LR2007 – круглый отражатель на просвет. Светопоглощение составляет 2 ступени. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Размер – 50 см. Диаметр в сложенном состоянии – 24 см.
Lastolite LR2036 – круглый отражатель с двумя поверхностями: золотистой и серебро. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Размер – 50 см. Диаметр в сложенном состоянии – 24 см.
Fujimi FJ702 – круглый дисковый отражатель 5 в 1. Диаметр 60 см. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски.
Dedolight DFSW30 Dedofleх – круглый отражатель с двумя поверхностями белая и серебряная. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер, см – 30.
DGTape Gaffa Tape UM White - тейп ультраматовый белый, размер 48 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - белый, ультраматовый.
Складной двухцветный отражатель Fotokvant R2-60SW на пружине.
Одна поверхность белая (дает нейтральную цветовую температуру), другая серебро (для повышения контраста). Рефлектор незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер - 60 см. Вес - 0,5 кг.
