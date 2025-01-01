Lastolite LR2006 отражатель мягкое золото/белый 50 см

Арт. NVF-5768

Fujimi FJ702 – круглый дисковый отражатель 5 в 1. Диаметр 60 см. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски.