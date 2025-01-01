images
Grifon R7-1218 отражатель овальный семь в одном 120x180 см с дефектом

Grifon R7-1218 отражатель овальный семь в одном 120x180 см с дефектом

Grifon
Артикул: FTR-976d

Grifon R7-1218 – отражатель с семью рабочими поверхностями. Имеется дефект – черная полоса на зеленом фоне.

Описание

Grifon R7-1218 отражатель овальный семь в одном 120x180 см с дефектом

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Роберт Дуано
Роберт Дуано
Три варианта использования параболического софтбокса
Три варианта использования параболического софтбокса
Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера