Grifon R-1218 stripe отражатель прямоугольный серебро-золото в полоску и белый 120x180 см с дефектом

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon R-1218 stripe – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность белая, другая поверхность в полоску (серебро/золото). После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Имеется дефект – черная полоса на белом фоне.
Размер 120х180 см. Размер в сложенном состоянии 58 см.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen