Grifon R-1218 stripe отражатель прямоугольный серебро-золото в полоску и белый 120x180 см с дефектом

Артикул: NVF-2014d

Grifon R-1218 stripe – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность белая, другая поверхность в полоску (серебро/золото). После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Имеется дефект – черная полоса на белом фоне.

Размер 120х180 см. Размер в сложенном состоянии 58 см.