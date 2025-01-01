images
Grifon R-1218 stripe отражатель прямоугольный серебро-золото в полоску и белый 120x180 см с дефектом

Grifon R-1218 stripe отражатель прямоугольный серебро-золото в полоску и белый 120x180 см с дефектом

Grifon
Артикул: NVF-2014d

Grifon R-1218 stripe – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность белая, другая поверхность в полоску (серебро/золото). После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Имеется дефект – черная полоса на белом фоне.

Размер 120х180 см. Размер в сложенном состоянии 58 см.

 

Описание

Grifon R-1218 stripe отражатель прямоугольный серебро-золото в полоску и белый 120x180 см с дефектом

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Настройка стедикама Golle Mini для DSLR
Настройка стедикама Golle Mini для DSLR
Видеография. Часть 4. Как снимать разговор
Видеография. Часть 4. Как снимать разговор
Как пользоваться моноподом
Как пользоваться моноподом
Fotokvant FLX - крепление для вашего смарт-оборудования. Обзор
Fotokvant FLX - крепление для вашего смарт-оборудования. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера