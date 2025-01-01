Grifon R-1218SW отражатель прямоугольный серебро-белый 120x180 см с дефектом

Артикул: NVF-2013d

Grifon 17 R-1218SW – складной двухцветный отражатель с серебряной и белой поверхностями. Отражатель на пружине. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Имеется дефект – черная полоса на белом фоне.

Размер 120х180 см. Размер в сложенном состоянии 58 см.