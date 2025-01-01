images
Grifon R-1218SW отражатель прямоугольный серебро-белый 120x180 см с дефектом

Grifon R-1218SW отражатель прямоугольный серебро-белый 120x180 см с дефектом

Grifon
Артикул: NVF-2013d

Grifon 17 R-1218SW – складной двухцветный отражатель с серебряной и белой поверхностями. Отражатель на пружине. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Имеется дефект – черная полоса на белом фоне.

Размер 120х180 см. Размер в сложенном состоянии 58 см.

 

Описание

Grifon R-1218SW отражатель прямоугольный серебро-белый 120x180 см с дефектом

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как пользоваться градиентными фильтрами
Как пользоваться градиентными фильтрами
Что такое снут и какой эффект дает коническая насадка при студийной съемке.
Что такое снут и какой эффект дает коническая насадка при студийной съемке.
Селфи на закате
Селфи на закате
1 мая
1 мая
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера