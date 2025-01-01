images
Grifon 1015 SW светоотражатель серебро-белый 100x150 см с дефектом

Grifon 1015 SW – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность серебряная, другая белая. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. На одной стороне имеется небольшой дефект.

Размер 100х150 см. Размер в сложенном состоянии 49 см.

Grifon 1015 SW светоотражатель серебро-белый 100x150 см с дефектом

Как и когда надо использовать различные цвета отражателя света?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

