Grifon 1015 SW светоотражатель серебро-белый 100x150 см с дефектом

Артикул: NVF-2906d

Grifon 1015 SW – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность серебряная, другая белая. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. На одной стороне имеется небольшой дефект.

Размер 100х150 см. Размер в сложенном состоянии 49 см.