images
Grifon 1015 GS светоотражатель золото-серебро 100x150 см с дефектом

Grifon 1015 GS светоотражатель золото-серебро 100x150 см с дефектом

Grifon
Артикул: NVF-2905d

Grifon 1015 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. На одной из сторон имеется небольшой дефект.

Размер 100х150 см. Размер в сложенном состоянии 49 см.

Описание

Grifon 1015 GS светоотражатель золото-серебро 100x150 см с дефектом

Комплектация

   

Полезные ссылки:

Как и когда надо использовать различные цвета отражателя света?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Советы по фотосъемке домашних животных
Советы по фотосъемке домашних животных
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Маша Ивашинцова
Маша Ивашинцова
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера