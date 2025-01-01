Grifon 1015 GS светоотражатель золото-серебро 100x150 см

Артикул: NVF-2905

Grifon 1015 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки.

Размер 100х150 см. Размер в сложенном состоянии 49 см.