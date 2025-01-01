Grifon 0912 SW светоотражатель серебро-белый 90x120 см с дефектом

Москва
Grifon 0912 SW – складной двухцветный отражатель с серебряной и белой поверхностями. Отражатель на пружине. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. На одной поверхности имеется небольшой дефект.
Размер 90х120 см. Размер в сложенном состоянии 40 см.
