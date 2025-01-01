images
Grifon 0912 SW светоотражатель серебро-белый 90x120 см с дефектом

Grifon 0912 SW светоотражатель серебро-белый 90x120 см с дефектом

Grifon
Grifon 0912 SW – складной двухцветный отражатель с серебряной и белой поверхностями. Отражатель на пружине. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. На одной поверхности имеется небольшой дефект.

Размер 90х120 см. Размер в сложенном состоянии 40 см.

 

Grifon 0912 SW светоотражатель серебро-белый 90x120 см с дефектом

Как и когда надо использовать различные цвета отражателя света?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Как снимают длинные планы
Как снимают длинные планы
Фотосъемка жидкости в студии
Фотосъемка жидкости в студии
Видеообзор &quot;Универсальные студийные стойки Phottix Padat 300 и Phottix Saldo 280&quot;
Видеообзор "Универсальные студийные стойки Phottix Padat 300 и Phottix Saldo 280"
