Grifon 0912 SW светоотражатель серебро-белый 90x120 см

Артикул: NVF-2909

Grifon 0912 SW – складной двухцветный отражатель с серебряной и белой поверхностями. Отражатель на пружине. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки.

Размер 90х120 см. Размер в сложенном состоянии 40 см.