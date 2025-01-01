Fujimi FJ701 (30 см) отражатель 2 в 1 золото-белый (Gold/White)

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJ701 Gold/White – дисковый отражатель 2 в 1 с золотой и белой поверхностью. Предназначен для съемки в студии и при естественном освещении. Диаметр диска 30 см. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Комплектуется сумкой с круговой застежкой на молнии и ручкой для переноски.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов