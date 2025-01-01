Fujimi FJ701 (30 см) отражатель 2 в 1 серебро-золото (Silver/Gold)

Артикул: NVF-2176

Fujimi FJ701 Silver/Gold – дисковый отражатель 2 в 1 с золотой и серебряной поверхностью. Предназначен для съемки в студии и при естественном освещении. Диаметр диска 30 см. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Комплектуется сумкой с круговой застежкой на молнии и ручкой для переноски.