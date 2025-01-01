images
Elinchrom (26232) рассеиватель тканевый 44 см

Elinchrom
Elinchrom (26232) – диффузор, представляет собой тканевый рассеиватель для софтрефлектора Elinchrom (26166) 44 см. Дает мягкий, рассеянный свет округлой формы. Идеально подходит для портретной и коммерческой фотографии.

Falcon Eyes HC-40 насадка сотовая
Falcon Eyes HC-40 – сотовая насадка для портретного рефлектора. Применяется для создания более направленного светового потока. Снабжена креплением для установки в софтрефлектор диаметром 40 см.

Kupo 169M CLASSIC STAND стандартная стойка для осветительного оборудования
Kupo 169M CLASSIC STAND – студийная стойка из алюминия для осветительного оборудования. Максимальная нагрузка – 10 кг. Высота варьирует от 101 до 290 см. Диаметр основания – 109 см, длина в сложенном виде – 107 см. Вес стойки – 2,5 кг.

Fotokvant RAC-PC2503 синхрокабель PC-2,5 длина 0,3 м
Синхрокабель Fotokvant RAC-PC2503 PC-2,5 длина 0,3 м.

Предназначен для соединения (синхронизации) вспышки и фотоаппарата.

Видеография. Часть 4. Как снимать разговор
Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Обзор гибких светодиодных осветителей Falcon Eyes серии FlexLight
Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
