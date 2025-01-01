Elinchrom (26232) рассеиватель тканевый 44 см

Временно нет в наличии

Elinchrom (26232) – диффузор, представляет собой тканевый рассеиватель для софтрефлектора Elinchrom (26166) 44 см. Дает мягкий, рассеянный свет округлой формы. Идеально подходит для портретной и коммерческой фотографии.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter