Elinchrom (26232) рассеиватель тканевый 44 см

Falcon Eyes HC-40 – сотовая насадка для портретного рефлектора. Применяется для создания более направленного светового потока. Снабжена креплением для установки в софтрефлектор диаметром 40 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Elinchrom (26232) – диффузор, представляет собой тканевый рассеиватель для софтрефлектора Elinchrom (26166) 44 см. Дает мягкий, рассеянный свет округлой формы. Идеально подходит для портретной и коммерческой фотографии.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes HC-40 – сотовая насадка для портретного рефлектора. Применяется для создания более направленного светового потока. Снабжена креплением для установки в софтрефлектор диаметром 40 см.
Kupo 169M CLASSIC STAND – студийная стойка из алюминия для осветительного оборудования. Максимальная нагрузка – 10 кг. Высота варьирует от 101 до 290 см. Диаметр основания – 109 см, длина в сложенном виде – 107 см. Вес стойки – 2,5 кг.
Синхрокабель Fotokvant RAC-PC2503 PC-2,5 длина 0,3 м.
Предназначен для соединения (синхронизации) вспышки и фотоаппарата.
Wansen
Работай с цветом без бликов