Armytek Predator Pro Hunting Kit фонарь с холодным светом
Armytek Predator Pro Hunting Kit фонарь с холодным светом

Armytek Predator Pro Hunting Kit фонарь с холодным светом

Armytek
Артикул: DAN-6583

Фонарь Armytek Predator Pro Hunting Kit с холодным светом.

Набор включает в себя тактический фонарь Predator Pro и самые популярные аксессуары к нему. Световой поток - 1400 люмен, угол светового потока 5 град. (центральное пятно), 40 град. (боковая засветка). Вес (без аккумулятора) - 135 гр.

Описание

Фонарь может использоваться как подствольный. Он с легкостью выдерживает отдачу 12 калибра. 

В комплекте также поставляются:

  • Компактное зарядное устройство Handy C1 VE с функцией Powerbank и поддержкой аккумуляторов IMR/Li-Ion 18650 и 18700.
  • Зеленый фильтр для наблюдения из засады. Зеленый луч практически не виден со стороны, легко проникает сквозь туман и увеличивает контрастность.
  • Красный фильтр для охоты и рыбалки. Красный свет малозаметен для животных и рыбы, наиболее комфортен для ночного зрения.
  • Магнитное подствольное крепление AWM-03 обеспечивает надежную фиксацию фонаря на оружии, легко устанавливается и снимается одним движением.
  • Выносная кнопка ARS-01 с витым шнуром удобно крепится на любое оружие и с легкостью выдерживает отдачу. Обеспечивает удаленное мгновенное включение фонаря.  

Фонарь ударопрочный, он изготовлен из анодированного алюминия и имеет класс защиты IP68. Выдерживает падение с высоты 30 метров и продолжает работать под водой на глубине до 50 метров.

В фонаре используется оптическая система с гладким рефлектором.

Питание осуществляется от литий-ионных аккумуляторов нескольких типов: 1x18650, 2x18350, 2xR123, 2xCR123A. Внимание! Аккумуляторы в комплект не входят. 

Комплектация

  • Фонарь.
  • Клипса.
  • Ремешок на руку.
  • Чехол.
  • Магнитное крепление на оружие.
  • Запасные уплотнительные кольца - 2 шт.
  • Руководство пользователя.
  • 2 цветных фильтра.
  • Выносная кнопка.
  • Резиновый грип - упрор.
  • Сетевой адаптер.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера