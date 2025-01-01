images
SmallRig 3848 Black Mamba кистевой ремень
Артикул: OLE-2025

Быстросъемный ремешок для рук оснащен застежкой в стиле “Black Mamba”, позволяющей быстро регулировать степень затяжки для обеспечения безопасности. Совместим с клетками SmallRig, L-образным кронштейном, боковой ручкой и опорной плитой  с отверстием для ремня размером более 10 мм.

