Lowepro Topload Chest Harnes ремень для фотоаппарата

Артикул: NVF-6150

Lowepro Topload Chest Harnes – система ремней, которая позволит закрепить наплечную фотосумку на груди. Ремень Topload Chest Harnes будет незаменим для сноубордистов, лыжников, альпинистов и всех, кто любит фотографировать во время активного отдыха. Изготовлен из нейлона.