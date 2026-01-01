Fotokvant NVF-7030 универсальная пряжка для крепления GoPro Hero 4/3+/3/2/1 и Xiaomi Yi DSLR SLR

Артикул: NVF-7030

Fotokvant NVF-7030 – универсальная пряжка-быстросъем для крепления камер DSLR/SLR со стандартной резьбой 1/4", GoPro Hero 4/3+/3/2/1 и Xiaomi Yi. Использование пряжки позволяет держать камеру всегда под рукой, не нагружает шею и не мешает передвижению. Максимальная нагрузка, кг – 45. Размер, мм – 100х42х12. Изготовлена из алюминия.