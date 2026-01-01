Manfrotto SB-XS-E Essential XS cумка для фотоаппарата

Артикул: NVF-6597

Manfrotto SB-XS-E Essential XS – cумка-кофр для DSLR-камер с установленным объективом и одним запасным объективом.

Например, EM-10 с 14-42 мм и 40-150 мм. Верхняя загрузка позволяет вынимать фотокамеру легко и быстро, чтобы не упустить интересный момент. Водоотталкивающая ткань защищает оборудование в любую погоду. Сумку можно использовать в качестве напоясной или наплечной. Размер, см – 13х13х17.