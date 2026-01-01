Manfrotto SB-XS-E Essential XS cумка для фотоаппарата

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto SB-XS-E Essential XS – cумка-кофр для DSLR-камер с установленным объективом и одним запасным объективом.
Например, EM-10 с 14-42 мм и 40-150 мм. Верхняя загрузка позволяет вынимать фотокамеру легко и быстро, чтобы не упустить интересный момент. Водоотталкивающая ткань защищает оборудование в любую погоду. Сумку можно использовать в качестве напоясной или наплечной. Размер, см – 13х13х17.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen