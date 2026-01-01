images
images
images
images
images
images
images
images
Manfrotto MB LF-WN-MS сумка для фотоаппарата Windsor Messenger S
Manfrotto MB LF-WN-MS сумка для фотоаппарата Windsor Messenger S
Manfrotto MB LF-WN-MS сумка для фотоаппарата Windsor Messenger S
Manfrotto MB LF-WN-MS сумка для фотоаппарата Windsor Messenger S
Manfrotto MB LF-WN-MS сумка для фотоаппарата Windsor Messenger S
Manfrotto MB LF-WN-MS сумка для фотоаппарата Windsor Messenger S
Manfrotto MB LF-WN-MS сумка для фотоаппарата Windsor Messenger S
Manfrotto MB LF-WN-MS сумка для фотоаппарата Windsor Messenger S

Manfrotto MB LF-WN-MS сумка для фотоаппарата Windsor Messenger S

Manfrotto
Артикул: NVF-6873

Manfrotto MB LF-WN-MS – многофункциональная сумка Windsor Messenger S предназначена для хранения и транспортировки беззеркальной фотокамеры с объективом 24-70 и двумя дополнительными объективами. Сумка оборудована съемными модульными разделителями для защиты фототехники. Убрав их имеется возможность использовать ее как повседневную. Сумка имеет множество карманов для небольших аксессуаров и отделение для личных вещей. В ней также предусмотрен карман для планшета. Молния в верхней части обеспечивает быстрый доступ к содержимому, а удобный плечевой ремень с мягкой накладкой обеспечит комфортную переноску.

Описание

Характеристики:

  • внутренняя высота, см – 22
  • внутренняя длина, см – 32
  • внутренняя ширина, см – 10
  • внешние размеры – 34,5х24х11
  • цвет – серый
  • соответствует стандарту ручной клади – да
  • водостойкая ткань   – да
  • отделение для планшета – да
  • гибкие прокладки – да
  • модульные разделители – да
  • cps manfrotto (система защиты камеры от удара) – да
  • вес, г – 690

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Falcon Eyes SS 50MR. Обзор лампы-вспышки
Falcon Eyes SS 50MR. Обзор лампы-вспышки
Генри Пич Робинсон
Генри Пич Робинсон
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера