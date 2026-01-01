Manfrotto MB LF-WN-MS сумка для фотоаппарата Windsor Messenger S

Артикул: NVF-6873

Manfrotto MB LF-WN-MS – многофункциональная сумка Windsor Messenger S предназначена для хранения и транспортировки беззеркальной фотокамеры с объективом 24-70 и двумя дополнительными объективами. Сумка оборудована съемными модульными разделителями для защиты фототехники. Убрав их имеется возможность использовать ее как повседневную. Сумка имеет множество карманов для небольших аксессуаров и отделение для личных вещей. В ней также предусмотрен карман для планшета. Молния в верхней части обеспечивает быстрый доступ к содержимому, а удобный плечевой ремень с мягкой накладкой обеспечит комфортную переноску.