images
Grifon BS-01A система установки фона (max: H=400 см, L=330 см)

Grifon
Артикул: NVF-2947

Grifon BS-01A – система установки фона типа ворота. Представляет из себя две стойки и перекладину для крепления фона.

Перекладина состоит из трех секций, соединяющихся между собой. Максимальная ширина перекладины – 330 см. Максимальная высота - 400 см.  Для хранения и транспортировки системы предусмотрена сумка, оснащенная наплечным ремнем.

Описание

Комплектация

  • Стойки высотой 4 метра - 2 шт.
  • Планка перекладины 115 см - 2 шт.
  • Планка перекладины 108 см - 1 шт.
  • Сумка - 1 шт.

Полезные ссылки

