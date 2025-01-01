Grifon BS-01A система установки фона (max: H=400 см, L=330 см)

Артикул: NVF-2947

Grifon BS-01A – система установки фона типа ворота. Представляет из себя две стойки и перекладину для крепления фона.

Перекладина состоит из трех секций, соединяющихся между собой. Максимальная ширина перекладины – 330 см. Максимальная высота - 400 см. Для хранения и транспортировки системы предусмотрена сумка, оснащенная наплечным ремнем.