Grifon BS-01A система установки фона (max: H=400 см, L=330 см)

Falcon Eyes В-015 – система установки фона.
Поставляется в комплекте из двух стоек и складной перекладины. Ширина системы составляет 384 см, максимальная высота 410 см. Конструкция разборная, укладывается в сумку для хранения и транспортировки.
Grifon BS-01A – система установки фона типа ворота. Представляет из себя две стойки и перекладину для крепления фона.
Перекладина состоит из трех секций, соединяющихся между собой. Максимальная ширина перекладины – 330 см. Максимальная высота - 400 см. Для хранения и транспортировки системы предусмотрена сумка, оснащенная наплечным ремнем.
Falcon Eyes CB-BS386 – перекладина четырехсекционная. Длина 3,86 м. Изготовлена из алюминия.
FST RD-021 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 80 см.
