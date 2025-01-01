Manfrotto 244MICRO шарнирный кронштейн

Артикул: OLE-0706

Manfrotto 244MICRO – алюминиевый шарнирный кронштейн с двумя сменными креплениями на 1/4". Комплектуется дополнительным переходником на 3/8". Длина – 15 см, вес – 1,090 кг. Совместим со штативами Manfrotto 055 и 190 серии, а также с держателем 386B-1 Nano Clamp.