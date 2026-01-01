TTArtisan 50mm F1.2 X-mount объектив серебро
Артикул: OLE-4399

Серебристый светосильный штатный объектив в ретро-стиле с постоянным фокусным расстоянием 50 мм и постоянной светосилой F1.2 для беззеркальных камер. Угол обзора 32°. Ручная фокусировка, минимальная дистанция фокусировки 50 см. Байонет Х-mount. На кольце диафрагмы есть два специальных выступа, что упрощает управление. Есть шкала дистанционной фокусировки в метрах и футах.

Характеристики:

  • Фокусное расстояние 50 мм
  • Максимальная диафрагма f/1.2
  • Минимальная диафрагма F/16
  • Угол обзора 32°
  • Конструкция 7 элементов в 5 группах
  • Лепестки диафрагмы 10 шт
  • Фокусировка ручная
  • Минимальная дистанция фокусировки 500 мм
  • Байонет Х-mount 
  • Диаметр светофильтра 52 мм
  • Размер сенсора APS-C
  • Вес около 473 г

Комплектация

  • объектив
  • крышка линзы
  • крышка байонета

