Tokina AT-X M100 F2.8 D Macro C/AF (100mm) для Canon
Артикул: DAN-2216

Макро объектив TokinaAT-X M100 F2.8 D Macro C/AF для камер системы Canon.

Макро объектив рассчитанный на использование с полнокадровыми цифровыми камерами с байонетом Canon.

Описание

Супермакрообъектив с фиксированным фокусным расстоянием 100 мм. Обладает светосилой F2.8, что позволяет добиваться превосходной глубины резкости в макросъемке. Минимальное расстояние фокусировки составляет всего 0,3 м, что при фокусном расстоянии 100 мм позволяет добиться масштаба 1:1. 

Эксклюзивный механизм Tokina для переключения фокуса одним касанием позволяет фотографу переключаться между автоматической и ручной фокусировкой, просто перещелкивая фокусировочное кольцо назад или вперед для переключения между режимами фокусировки.

Объектив подходит ко всем пленочным и цифровым камерам производителя Canon. В случае использования с цифровыми и пленочными камерами, которые предназначены для работы с автофокусными объективами, зафиксируйте кольцо ручной регулировки диафрагмы напротив положения F32. Фиксация в другом положении может вызвать ошибку в работе систем камеры.


Характеристики:

  • фокусное расстояние - 100 мм
  • максимальное значение диафрагмы - f/2.8
  • минимальное значение диафрагмы - f/32
  • угол обзора - 24,30 град.
  • байонет - Canon EF
  • минимальное расстояние фокусировки - 30 см
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 8/9
  • лепестки диафрагмы - 9
  • автофокус - да
  • диаметр фильтра - 55 мм
  • размеры - 73x95 мм
  • вес - 540 г

5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
Как выиграть фотоконкурс
Как выиграть фотоконкурс
Где мы будем снимать видео? / Как стать youtube блогером
Где мы будем снимать видео? / Как стать youtube блогером
