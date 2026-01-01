Tokina AT-X M100 F2.8 D Macro C/AF (100mm) для Canon

Москва
Малая Семеновская 3с6
Макро объектив TokinaAT-X M100 F2.8 D Macro C/AF для камер системы Canon.
Макро объектив рассчитанный на использование с полнокадровыми цифровыми камерами с байонетом Canon.
Супермакрообъектив с фиксированным фокусным расстоянием 100 мм. Обладает светосилой F2.8, что позволяет добиваться превосходной глубины резкости в макросъемке. Минимальное расстояние фокусировки составляет всего 0,3 м, что при фокусном расстоянии 100 мм позволяет добиться масштаба 1:1.
Эксклюзивный механизм Tokina для переключения фокуса одним касанием позволяет фотографу переключаться между автоматической и ручной фокусировкой, просто перещелкивая фокусировочное кольцо назад или вперед для переключения между режимами фокусировки.
Объектив подходит ко всем пленочным и цифровым камерам производителя Canon. В случае использования с цифровыми и пленочными камерами, которые предназначены для работы с автофокусными объективами, зафиксируйте кольцо ручной регулировки диафрагмы напротив положения F32. Фиксация в другом положении может вызвать ошибку в работе систем камеры.
Характеристики:
