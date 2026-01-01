Tokina AT-X 24-70mm F2.8 PRO FX C/AF для Canon
Tokina
Артикул: DAN-2213

Среднефокусный объектив Tokina AT-X 24-70mm F2.8 PRO FX C/AF для камер системы Canon.

Среднефокусный объектив с постоянной светосилой F2.8 для полнокадровых цифровых камер.

Описание

Модель относится к серии FX и разработана для полнокадровых цифровых камер. Диапазон фокусных расстояний 24-70 мм является наиболее универсальным и позволяет вести съемку большей части сюжетов с помощью одного объектива.

В конструкции реализовано несколько уникальных и сложных технологий, в том числе с применением низкодисперсионных и асферических линз. Так три больших стеклянных асферических элемента, используемых в оптической схеме, предотвращают 5 видов аберраций (по классификации Зейделя), два асферических элемента (G04/G15), расположенных на удалении от диафрагмы, устраняют астигматизм и дисторсию, в то время как другой асферический элемент (G09), расположенный возле диафрагмы, существенно снижает сферические аберрации.

Также следует обратить внимание на три больших выпуклых линзы (G09/G10/G14), которые расположены в задней части оптической схемы объектива. Все они выполнены из стекла сверхнизкой дисперсии, что существенно снижает цветовые аберрации. Таким образом удается подавить осевые и даже диагональные аберрации, которые сложно поддаются коррекции в графических редакторах.

Однако самым важным и сложным в технической реализации было точно спозиционировать большую 30 мм линзу (G09). Этот элемент выполнен из стекла сверхнизкой дисперсии и имеет асферическую форму, что позволяет максимально снизить аберрации и получать четкие снимки.

Новая формула многослойного просветления линз передней группы (G01 и G02) позволяет эффективно устранять блики и двоения, которые могут возникать из-за преломления света.

Бесшумный SDM-мотор, позволяет производить автоматическую фокусировку быстрее и тише по сравнению с моделями предыдущих поколений. 

Эксклюзивный механизм Tokina для переключения фокуса одним касанием позволяет фотографу переключаться между автоматической и ручной фокусировкой, просто перещелкивая фокусировочное кольцо назад и вперед для переключения между режимами фокусировки.

Крепление к байонету камеры оснащено специальной прорезиненной прокладкой, обеспечивающей более плотное соединение, что не позволяет проникать влаге через соединение.

Указанные в описании характеристики не означают, что объектив является водонепроницаемым или противоударным.

Характеристики:

  • фокусное расстояние - 24-70 мм
  • максимальное значение диафрагмы - f/2.8
  • минимальное значение диафрагмы - f/22
  • угол обзора - 84.20-34.49 град.
  • байонет - Canon EF
  • минимальное расстояние фокусировки - 0,38 м
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 11/15
  • лепестки диафрагмы - 9
  • автофокус - есть
  • резьба под фильтр - 82 мм
  • размеры - 89,6x107,5 мм
  • вес - 1010 г

