Tokina AT-X 17-35 PRO FX F4.0 C/AF для Canon

Объектив разработан для полнокадровых профессиональных цифровых зеркальных камер, таких, как Canon EOS 5D Mark II, Nikon D700 и D3x.

В конструкции использованы два супернизкодисперсионных элемента и асферическая линза, что позволяет добиться отличной контрастности и резкости по всей области кадра.

Бесшумный DC-мотор, позволяет производить автоматическую фокусировку быстрее и тише по сравнению с моделями предыдущих поколений. Встроенный высокоточный магнитный GMR-сенсор обеспечивает более высокую точность считывания положения фокуса, тем самым повышая скорость фокусировки.

Подвижные механизмы имеют дополнительную защиту, что существенно повышает влагозашитные свойства объектива. Крепление к байонету камеры оснащено специальной прорезиненной прокладкой, обеспечивающей более плотное соединение, что также не позволяет проникать влаге через соединение.

Эксклюзивный механизм Tokina для переключения фокуса одним касанием позволяет фотографу переключаться между автоматической и ручной фокусировкой, просто перещелкивая фокусировочное кольцо назад и вперед для переключения между режимами фокусировки.

Указанные в описании характеристики не означают, что объектив является водонепроницаемым или противоударным.

