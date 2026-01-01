Tokina AT-X 16-28 PRO FX F2.8 C/AF для Canon

Широкоугольный автофокусный объектив Tokina AT-X 16-28 PRO FX F2.8 C/AF для камер системы Canon.
Широкоугольный объектив с постоянной светосилой F2.8 для полнокадровых цифровых камер.
Объектив разработан для полнокадровых профессиональных цифровых зеркальных камер, таких, как Canon EOS 5D Mark II, Nikon D700 и D3x.
Он имеет внушительную оптическую схему. В переднюю группу линз объектива входит большая асферическая линза диаметром 56 мм, в задней группе используется еще 2 асферических элемента. В задней части оптической конструкции используется 3 стеклянных элемента с супернизкой дисперсией, что уменьшает хроматические аберрации и позволяет снимать на максимально широком угле с равномерной яркостью и минимальными искажениями.
В объективе используется бесшумный DC-мотор, который позволяет производить автоматическую фокусировку быстрее и тише по сравнению с моделями предыдущих поколений. Встроенный высокоточный магнитный GMR-сенсор обеспечивает более высокую точность считывания положения фокуса, тем самым повышая скорость фокусировки.
Подвижные механизмы имеют дополнительную защиту, что существенно повышает влагозашитные свойства объектива. Крепление к байонету камеры оснащено специальной прорезиненной прокладкой, обеспечивающей более плотное соединение, что также не позволяет проникать влаге через соединение.
Указанные в описании характеристики не означают, что объектив является водонепроницаемым или противоударным.
Характеристики:
