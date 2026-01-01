Tokina AT-X 128 F4 PRO DX C/AF (12-28mm) для Canon
Артикул: DAN-2206

Широкоугольный автофокусный объектив Tokina AT-X 128 F4 PRO DX C/AF (12-28mm) для камер системы Canon.

Широкоугольный объектив с постоянной светосилой F4 для цифровых камер с КМОП-сенсорами размера APS-C.

Описание

Объектив с диапазоном фокусных расстояний 12-28 мм, что на APS-C матрице эквивалентно 19.2-44.8 мм для полноформатных камер. На всем диапазоне фокусных расстояний доступна постоянная светосила F4, что позволяет вести съемку даже в условиях с ограниченной освещенностью. 

Объектив является усовершенствованной версией известной модели Tokina AT-X 124 F4 PRO DX (12-24mm) с увеличенным фокусным расстоянием с 24 мм до 28 мм. Он получил новую оптическую схему рассчитаную на фотокамеры с сенсорами высокого разрешения. В дополнение были улучшены характеристики цветопередачи и размытия заднего фона (боке).

Подвижные механизмы имеют дополнительную защиту, что существенно повышает влагозашитные свойства объектива. Крепление к байонету камеры оснащено специальной прорезиненной прокладкой, обеспечивающей более плотное соединение, что также не позволяет проникать влаге через соединение.

В случае использования сверхширокоугольных объективов, может возникнуть вероятность усложнения процесса автофокусировки по перефирийным областях изображения. Причиной является очень глубокое поле фокусировки, которая присуща всем сверхшироким объективам. Поэтому в режиме автофокусировки мы советуем выбирать центральную точку фокусирования.

Указанные в описании характеристики не означают, что объектив является водонепроницаемым или противоударным.

Характеристики:

  • фокусное расстояние - 12-28 мм
  • эквивалентное фокусное расстояние - 19.2-44.8 мм
  • максимальное значение диафрагмы - f/4
  • минимальное значение диафрагмы - f/22
  • угол обзора - 99.37-54.73 град.
  • байонет -  Canon EF-S
  • минимальное расстояние фокусировки - 0,25 м
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 12/14
  • лепестки диафрагмы - 9
  • автофокус - есть
  • резьба под фильтр - 77 мм
  • размеры - 84x90 мм
  • вес - 530 г

