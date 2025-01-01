Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM объектив.

Описание

Мотор STM обеспечивает плавную, бесшумную и точную фокусировку, а круглая 7-лепестковая диафрагма f/4.5-6.3 идеально подходит для создания художественных эффектов размытия — «боке».

Его можно установить на все камеры серии EOS R, оснащенные байонетом RF. Однако при установке на полнокадровой камере EOS R изображение будет обрезано от центра экрана съемки до эквивалентного размера APS-C.

Механизм складывания объектива позволяет задвинуть объектив и заблокировать его, просто повернув кольцо зумирования без использования переключателя. Благодаря этой функции RF-S 18-45MM F4.5-6.3 IS STM идеально подходит для путешествий, так как он занимает мало места, когда не используется. Когда объектив сложен, группа линз находится в сложенном положении (когда индикатор зумирования совмещен с индикатором объектива в сложенном положении) с помощью механического щелчкового механизма складывания объектива. Объектив переключается между состояниями съемки и складывания с помощью простого поворота кольца зумирования. Его нельзя использовать для съемки, когда он полностью сложен. Для съемки изображений просто поверните кольцо зумирования в положение готовности к съемке.

Характеристики: