Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM объектив
Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM объектив
Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM объектив
Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM объектив

Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM объектив

Canon
Артикул: MTG-1526

Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM объектив.

 Небольшой и легкий объектив формата APS-C RF-S с диапазоном зумирования 18–45 мм (29–72 мм, эквивалент для 35-мм пленки). Он идеально подходит для съемки в повседневной жизни. Компактный, легкий и тихий оптический стабилизатор изображения с эффектом, эквивалентным 4 ступеням экспозиции, обеспечивает дополнительную универсальность, помогая справиться с сотрясением камеры даже в условиях плохого освещения. 

Описание

Мотор STM обеспечивает плавную, бесшумную и точную фокусировку, а круглая 7-лепестковая диафрагма f/4.5-6.3 идеально подходит для создания художественных эффектов размытия — «боке».

Его можно установить на все камеры серии EOS R, оснащенные байонетом RF. Однако при установке на полнокадровой камере EOS R изображение будет обрезано от центра экрана съемки до эквивалентного размера APS-C.

Механизм складывания объектива позволяет задвинуть объектив и заблокировать его, просто повернув кольцо зумирования без использования переключателя. Благодаря этой функции RF-S 18-45MM F4.5-6.3 IS STM идеально подходит для путешествий, так как он занимает мало места, когда не используется. Когда объектив сложен, группа линз находится в сложенном положении (когда индикатор зумирования совмещен с индикатором объектива в сложенном положении) с помощью механического щелчкового механизма складывания объектива. Объектив переключается между состояниями съемки и складывания с помощью простого поворота кольца зумирования. Его нельзя использовать для съемки, когда он полностью сложен. Для съемки изображений просто поверните кольцо зумирования в положение готовности к съемке.

Характеристики:

  • Байонет: Canon RF-S
  • Фокусное расстояние: 18-45 мм
  • Относительное отверстие: 1:4.5 - 1:6.3
  • Минимальная диафрагма: 1:22 - 1:32
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.2 м (широкий угол) - 0.35 м (теле)
  • Угол поля зрения: 64° 30' - 28° 20', 45° 30' - 19° 05', 74° 20' - 33° 40' (горизонтальный / вертикальный / диагональный)
  • Конструкция объектива: 7 элементов в 7 группах, из них 2 асферических
  • Диаметр светофильтра: 49 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 7
  • Физические характеристики
  • Вес: 130 г
  • Размеры: 69 х 44.3 мм

