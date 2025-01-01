images
images
images
Canon RF 800mm f/11 IS STM объектив
Canon RF 800mm f/11 IS STM объектив
Canon RF 800mm f/11 IS STM объектив

Canon RF 800mm f/11 IS STM объектив

Canon
Артикул: MTG-1534

Canon RF 800mm f/11 IS STM объектив. Компактный, легкий и производительный супертелеобъектив, предназначенный специально для любителей фотографировать дикую природу издалека. Фокусное расстояние 800 мм для полнокадровой съемки. Стабилизаторо изображения с эффектом, эквивалентным 4 ступеням выдержки. Мотор STM обеспечивает плавную и тихую автофокусировку, а кольцо управления объективом дает возможность легко управлять настройками. Благодаря безлепестковой диафрагме F11 достигается красивый эффект боке.

Описание

Объектив оснащен системой оптической стабилизации изображения и поддерживает технологию автофокусировки Dual Pixel CMOS AF при использовании с беззеркальной камерой системы Canon EOS R. Такое сочетание функций позволяет получать потрясающе четкие снимки даже при съемке без штатива или монопода: размытие движущихся объектов, вызванное дрожанием камеры, существенно компенсируется.
Легкий и компактный объектив блестяще демонстрирует возможности байонета Canon RF. Сочетание дифракционной оптики, байонета RF и постоянной диафрагмы f/11 обеспечивает выдающиеся характеристики и подчеркивает превосходство Canon в области инновационных оптических технологий. Полностью переработанный и переосмысленный объектив стал намного меньше и легче по сравнению с существующими супертелеобъективами EF. Раздвижная конструкция позволяет складывать объектив для удобного хранения — идеальный вариант для фотографов-путешественников с ограниченным размером багажа.
Шаговый мотор STM, используемый в обоих объективах, обеспечивает тихую и плавную фокусировку, так что вы можете снимать видео с минимальным количеством рабочего шума. Удобное кольцо управления на обоих объективах позволяет фотолюбителям легко контролировать настройки выдержки, компенсации экспозиции, диафрагмы, ISO и автофокусировки. Постоянная диафрагма обеспечивает идеальный эффект боке, а большое фокусное расстояние позволяет размывать задний план. Это очень удобно при съемке «портретов» животных, так как сам объект выделяется четче.

Характеристики:

  • Размер изображения Полный кадр
  • Эквивалентное фокусное расстояние для 35-мм пленки (мм) 800
  • Угол обзора (по горизонтали, по вертикали, по диагонали) 02°35′, 01°40′, 03°05′
  • Конструкция объектива (элементы/группы) 11/8
  • Минимальная диафрагма 11
  • Минимальное расстояние фокусировки (м) 6
  • Максимальное увеличение (x) 0,14
  • Информация о расстоянии Да
  • Стабилизатор изображения 4
  • Привод автофокусировки STM
  • Диаметр фильтра (мм) 95
  • Макс. диаметр x длина (мм) 101,6 x 351,8
  • Вес (г) 1260

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
Как пользоваться моноподом
Как пользоваться моноподом
FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера