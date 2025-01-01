Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Canon RF 800mm f/11 IS STM объектив. Компактный, легкий и производительный супертелеобъектив, предназначенный специально для любителей фотографировать дикую природу издалека. Фокусное расстояние 800 мм для полнокадровой съемки. Стабилизаторо изображения с эффектом, эквивалентным 4 ступеням выдержки. Мотор STM обеспечивает плавную и тихую автофокусировку, а кольцо управления объективом дает возможность легко управлять настройками. Благодаря безлепестковой диафрагме F11 достигается красивый эффект боке.
Объектив оснащен системой оптической стабилизации изображения и поддерживает технологию автофокусировки Dual Pixel CMOS AF при использовании с беззеркальной камерой системы Canon EOS R. Такое сочетание функций позволяет получать потрясающе четкие снимки даже при съемке без штатива или монопода: размытие движущихся объектов, вызванное дрожанием камеры, существенно компенсируется.
Легкий и компактный объектив блестяще демонстрирует возможности байонета Canon RF. Сочетание дифракционной оптики, байонета RF и постоянной диафрагмы f/11 обеспечивает выдающиеся характеристики и подчеркивает превосходство Canon в области инновационных оптических технологий. Полностью переработанный и переосмысленный объектив стал намного меньше и легче по сравнению с существующими супертелеобъективами EF. Раздвижная конструкция позволяет складывать объектив для удобного хранения — идеальный вариант для фотографов-путешественников с ограниченным размером багажа.
Шаговый мотор STM, используемый в обоих объективах, обеспечивает тихую и плавную фокусировку, так что вы можете снимать видео с минимальным количеством рабочего шума. Удобное кольцо управления на обоих объективах позволяет фотолюбителям легко контролировать настройки выдержки, компенсации экспозиции, диафрагмы, ISO и автофокусировки. Постоянная диафрагма обеспечивает идеальный эффект боке, а большое фокусное расстояние позволяет размывать задний план. Это очень удобно при съемке «портретов» животных, так как сам объект выделяется четче.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов