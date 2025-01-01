images
images
images
images
Canon RF 600mm f/11 IS STM объектив
Canon RF 600mm f/11 IS STM объектив
Canon RF 600mm f/11 IS STM объектив
Canon RF 600mm f/11 IS STM объектив

Canon RF 600mm f/11 IS STM объектив

Canon
Артикул: MTG-1525

Canon RF 600mm f/11 IS STM объектив. 

Супертелеобъектив с мощным стабилизатором и системой автофокусировки с постоянной диафрагмой f/11. Позволяет оставаться в центре событий, оснащен стабилизатором изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, а также отличается компактным и легким корпусом. 

Описание

Благодаря креплению RF, диафрагме F11 и дифракционной оптике длина этого объектива составляет всего 199,5 мм (при хранении), а вес — 930 г.

Мотор STM обеспечивает плавную и тихую автофокусировку, а кольцо управления объективом дает возможность легко управлять настройками. Благодаря безлепестковой диафрагме F11 достигается красивый эффект боке.

Характеристики:

  • Байонет: Canon RF
  • Фокусное расстояние: 600 мм
  • Относительное отверстие: 1:11
  • Минимальная диафрагма: 1:11 (не изменяется)
  • Минимальная дистанция фокусировки: 4.5 м
  • Угол поля зрения: 03°30′, 02°20′, 04°10′ (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
  • Конструкция объектива: 10 элементов в 7 группах
  • Диаметр светофильтра: 82 мм
  • Вес: 930 г
  • Размеры: 93 х 199.5 мм (93 х 269 мм при съемке).

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Микрофон ATR3350 (Audio-technica ) vs BY-M1 (FUJIMI) - Audio Test
Микрофон ATR3350 (Audio-technica ) vs BY-M1 (FUJIMI) - Audio Test
Креативное боке
Креативное боке
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера