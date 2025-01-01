Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Canon RF 600mm f/11 IS STM объектив.
Супертелеобъектив с мощным стабилизатором и системой автофокусировки с постоянной диафрагмой f/11. Позволяет оставаться в центре событий, оснащен стабилизатором изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, а также отличается компактным и легким корпусом.
Благодаря креплению RF, диафрагме F11 и дифракционной оптике длина этого объектива составляет всего 199,5 мм (при хранении), а вес — 930 г.
Мотор STM обеспечивает плавную и тихую автофокусировку, а кольцо управления объективом дает возможность легко управлять настройками. Благодаря безлепестковой диафрагме F11 достигается красивый эффект боке.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов