Артикул: MTG-1525

Canon RF 600mm f/11 IS STM объектив.

Супертелеобъектив с мощным стабилизатором и системой автофокусировки с постоянной диафрагмой f/11. Позволяет оставаться в центре событий, оснащен стабилизатором изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, а также отличается компактным и легким корпусом.